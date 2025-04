Très attendues, les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis reviennent avec une édition qui du 13 mai au 15 juin 2025 expose une danse intime ou politique, toujours rassembleuse.

En ouverture du festival, Renato Cruz dévoile pour la première fois en France Dança Fragil. Le Brésilien y interroge l’évolution des danses sociales dans un monde toujours plus rapide et hyperconnecté. Son compatriote Calixto Neto s’empare de La Commune – Aubervilliers pour y présenter O Samba do Crioulo Doido, reprise du solo corrosif de Luiz de Abreu et Feijoada, une œuvre choré-gastronomique. Il y invite également deux propositions puissantes de Davi Pontes et Wallace Ferreira d’une part, d’Harald Beharie d’autre part, dans lesquelles les corps nus font acte politique. Brésilienne elle aussi, Ana Pi convie pour Anatomic Joy huit interprètes à porter au plateau la radicalité désobéissante d’une joie exubérante, vitale dans notre époque récessive. Elle présente également sa performance Raw On à Pantin dans le cadre d’1km de danse.

Un festival de création

Autre première française, Rafaëlle Giovanola s’appuie dans CHOREIA sur le chœur de la comédie antique pour redonner voix à la danse et inventer une horde vibrante et chantante, symbole d’un idéal démocratique. Dans une démarche plus intime, le burkinabé Ladji Koné qui présente en première mondiale Page Blanche – Chapitre 2, adresse une lettre dansée à son frère disparu, quand Ana Chirescu part avec Kata à la redécouverte de ses racines roumaines et de son père karatéka. Le portugais Felipe Lourenço réserve lui aussi aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis la primeur de sa toute nouvelle création Amazigh in situ. Enfin, le Bal Jam inventé par le Cercle des Danses d’ICI clôturera le festival en conviant publics et artistes à se retrouver pour tisser ensemble un espace où les danses du monde se croisent, se métissent et s’inventent.

Delphine Baffour