La scène nationale de Malakoff offre un temps fort dédié aux jeunes créateurs et créatrices de cirque et de danse. À l’affiche Mellina Boubetra, Léo Lérus, ainsi qu’Arno Ferrera, Gilles Polet et Charlie Hession.

C’est le goût de la découverte qui guide cette programmation, pour un grand écart esthétique montrant la variété des projets et démarches qui irriguent les scènes aujourd’hui lorsqu’on met en scène le corps. D’une grande finesse, à la fois forte et délicate, la danse de Mellina Boubetra nous renverse en une seule soirée, composée de NYST, l’ultra-sensible duo qu’elle forme avec Julie Compans, et de Intro, sa pièce de groupe-signature. Léo Lérus montre quant à lui Gounouj, sa deuxième création, profondément ancrée dans la culture de sa Guadeloupe natale. Mai Danse est enfin l’occasion de voir en Ile-de-France Armour, la nouvelle création d’Arno Ferrera, Gilles Polet et Charlie Hession, qui creuse les codes de la virilité après le passionnant Cuir.

Nathalie Yokel