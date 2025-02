Tableaux vivants et créatures étranges se déploient sous nos yeux dans une œuvre plastique monumentale.

Il y a une dizaine d’années, Eszter Salamon a l’idée d’une œuvre dans laquelle les interprètes créeraient des paysages qu’ils investiraient dans une chorégraphie où mouvements, corps, objets, matériaux et sons coexisteraient. Ce sont les prémices de The Living Monument, qu’elle expérimente brièvement avec un collectif au Brésil en 2014. Au cours des dix ans qui suivent, elle travaille sur une série de pièces intitulées Monument, qui ont toutes un rapport à l’histoire et à la mémoire individuelle et collective, à travers des tableaux sensoriels dans les paysages de nos souvenirs. Lorsque Annabelle Bonnéry l’invite à créer pour la compagnie nationale de danse contemporaine de Norvège nommée Carte Blanche, elle décide de reprendre ce qui est aujourd’hui MONUMENT 0.10 : THE LIVING MONUMENT.

Un spectacle sensoriel

La pièce crée un monde basé sur la couleur et le mouvement lent. Dans une magnifique scénographie, le public est emmené dans un voyage méditatif à travers des tableaux vibrants, dans un univers onirique où le temps s’arrête presque, invitant à s’immerger dans les impressions sensorielles et les figures qui apparaissent dans les paysages infinis de la scène. C’est un spectacle somptueux, habité par des créatures chimériques, vêtues de matériaux divers, de tissus qui brillent de tous leurs feux, de cuirs étincelants de noirceur, de blancs glacés ou crémeux… Chaque tableau est lié par la partition dynamique de la compositrice norvégienne Carmen Villain qui nappe l’environnement scénique et renforce l’expérience. Plus encore qu’un spectacle, MONUMENT 0.10 : THE LIVING MONUMENT est une expérience à vivre.

Agnès Izrine