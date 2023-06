Quinze ans après La mélancolie des dragons, Philippe Quesne est de retour à Avignon. Il réinvestit la carrière Boulbon fermée depuis 2016, pour y créer Le jardin des délices dans un spectacle comme lui seul sait les faire, inspiré du célébrissime triptyque de Jérôme Bosch.

Vous inaugurez la réouverture de la carrière Boulbon, est-ce important ?

Philippe Quesne : Tous les gens que je croise ont des souvenirs prégnants de spectacles qu’ils ont vus là-bas. C’est un lieu extraordinaire avec une puissance narrative très forte. Nous y sommes allés avec les acteurs en soirée pour y regarder la nuit tomber, pour accumuler du matériau. La carrière constitue un personnage à part entière, c’est un cratère d’où des extra-terrestres pourraient s’adresser à nous, entre western spaghetti, La Planète des singes et les univers de Jodorowsky. Et c’est aussi une jauge de 1200 places à réinstaller après sept ans de fermeture, et des questions de chaleur excessive qui se posaient déjà à l’ouverture lors du Mahabharata de Brook !

Pourquoi avoir choisi le triptyque de Bosch comme point de départ de votre spectacle ?

P.Q. : C’est ma méthode de travail. Nous fêtons les 20 ans de la compagnie Vivarium Studio et ma façon de monter les spectacles ne change pas. Le spectacle se construit toujours autour de la scénographie. Pour La mélancolie des dragons, j’étais parti de Dürer. Pour Caspar Western Friedrich du peintre romantique. Et pour L’effet de Serge de L’Escamoteur de ce même Bosch. Le tableau a été peint à la jonction du Moyen Âge et de la Renaissance, par un artiste contemporain de Dürer et Vinci. Il témoigne d’une énorme inquiétude de l’époque et, en répondant à une commande religieuse, il la détourne et exprime ainsi la liberté des artistes et leur capacité à proposer d’autres chemins. Dans Le jardin des délices, on peut lire une partition sur une paire de fesses, habiter dans une moule ou vivre avec des oiseaux géants. L’imagination est au pouvoir !

Quelle place occupera ce tableau dans le spectacle ?

P.Q. : Ce tableau, les spécialistes disent qu’on ne finira jamais d’en épuiser les énigmes. On l’aborde avec délicatesse. Nous nous inspirons de musiques de cette époque, et certains se promèneront par exemple avec des flûtes et des tambourins. Pourtant, le spectacle se situe dans une période post-hippie – le triptyque a souvent été utilisé par ce mouvement comme s’il prônait la liberté sexuelle –, au moment où on remet les costards après avoir voulu changer le monde. Cette recherche de sa place sur Terre, avec une espèce de fond angoissant, tourne en boucle dans mon travail. Je ne suis pas toujours en train de rechercher l’humour.

Le jardin des délices est-il un tableau théâtral ?

P.Q. : Absolument. Quand il est refermé, il a un caractère déceptif, avec ce grand globe gris qui y figure. Les historiens rapportent qu’il pouvait être accroché à des dîners, à des fêtes, et que c’était une véritable attraction que de l’ouvrir, avec l’effet véritablement théâtral d’une explosion de couleurs. Les figures qu’y représente Bosch sont susceptibles d’être issues des mystères et autres représentations théâtrales de l’époque. Il est impossible de regarder ce tableau deux fois de la même manière. Il est plein de fragments sur lesquels le regard rebondit. C’est aussi ce que j’essaye de créer dans mes pièces, nous ne sommes pas dans une action menée par un héros central, mais face à une multitude d’éléments en mouvement, face à de véritables tableaux vivants.

Propos recueillis par Eric Demey