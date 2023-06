« SIMPLE » d’ Ayelen Parolin

Aux Hivernales, Ayelen Parolin déploie un trio cocasse et étrange, parsemé de gestes et mimiques naïfs. À travers son écriture ciselée explose une simplicité salvatrice.

Elle aime faire rire, dans le plus grand sérieux. Ayelen Parolin met en scène trois danseurs en académique dans un décor bigarré qui explore la musicalité de leurs corps avec humour et naïveté. Déjà interprètes dans WEG (2019), la précédente pièce de la chorégraphe d’origine argentine (mais basée à Bruxelles), Baptiste Cazaux, Piet Defrancq et Daan Jaartsveld continuent de nourrir la connivence et la fantaisie qu’ils avaient commencé à tisser dans cette composition pour huit interprètes. Gags, troubles et mimiques se succèdent et s’enchevêtrent dans cette pièce quasi clownesque, où apparaissent des gestes et thèmes de la danse classique et contemporaine. Empreint de dérision et de candeur, SIMPLE fait pulser un entrain carnavalesque, dans un ensemble plus complexe qu’il n’y paraît.

Belinda Mathieu