« 1998 » de Thomas Lebrun, Bernard Glandier et Christine Bastin

Une année déterminante pour Thomas Lebrun. Deux ans après, il fondait sa compagnie, et 25 ans plus tard, il rend avec cette pièce un vibrant hommage aux chorégraphes et aux danseurs qui ont façonné son parcours.

Le tout jeune danseur Thomas Lebrun fut l’interprète du solo Pouce ! que le chorégraphe Bernard Glandier lui transmettait en 1998, quatre ans après sa création, dans le défi qu’il le transmette ensuite à son tour. Une expérience marquante, qui dit la matérialité de la danse à travers les corps et malgré le temps, qui souligne une histoire en constantes circulations. 1998 devient aujourd’hui une forme de programme de répertoire de pièces et de corps, à travers trois types de retrouvailles. D’abord avec Pouce !, porté aujourd’hui en alternance par les danseurs José Meireles et Hugues Rondepierre, ainsi qu’avec le solo Tú sólo tú de Bernard Glandier pour Montaine Chevalier, transmis ici à Anne-Emmanuelle Deroo. Ensuite avec Noce, duo créé en 1999 par Christine Bastin, repris ici par les danseurs Maxime Aubert et José Meireles. Enfin, avec une création de Thomas Lebrun pour Montaine Chevalier et Anne-Emmanuelle Deroo, qui se réunissent tous les trois comme le ciment d’une époque toujours fertile.

Nathalie Yokel