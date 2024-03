Moreno Veloso et Bem Gil, deux géants du tropicalisme brésilien

Soirée immanquable qui réunit Moreno Veloso et Bem Gil, fils des deux géants du tropicalisme brésilien.

Mon premier est l’un des fils de Caetano Veloso, un artiste accompli qui depuis plus de vingt ans s’est distingué, sous son prénom ou auprès de partenaires multiples, par une production qui renouvelle l’approche de la musique carioca, y ajoutant une bonne once de musique électronique. Mon second est l’un des enfants de Gilberto Gil, qui a lui aussi varié les plaisirs, tout en accompagnant son père lors de grandes tournées ou sur disque. Inutile de dire que l’un et l’autre étaient faits pour se rencontrer sur scène, après avoir vécu bien des choses en commun dans la vie. Les voilà donc tous deux réunis, voix et guitare en mains pour chacun, dans une formule inédite en concert à Paris, qui promet d’ores et déjà beaucoup.

Jacques Denis