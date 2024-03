Le Cubain Harold López-Nussa est plus qu’un pianiste : il est l’héritier prodigieux d’une longue histoire familiale.

Dans la lignée de la grande école du piano cubain, Harold López-Nussa déploie sur l’étendue des noires et ivoires un jeu d’une puissante créativité, une esthétique qui emprunte aux monuments du jazz comme à la musique classique, sans oublier les musiques traditionnelles et populaires de son île. Il faut dire que le virtuose désormais publié sur Blue Note, qui affiche une solide discographie sous son nom et affirme définitivement son talent dans la cour des plus grands, a de qui tenir : son père batteur l’a biberonné depuis tout petit d’Herbie Hancock, son oncle pianiste l’a initié aux plaisirs du piano… Et ce soir, outre Luques Curtis à la contrebasse et Grégoire Maret à l’harmonica, il pourra compter sur le fidèle soutien de son frangin, le batteur Ruy Adrian López-Nussa.

Jacques Denis