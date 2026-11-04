« Montaigne » par Koen De Sutter

Koen De Sutter renouvelle, en français et en compagnie du musicien Cesar De Sutter, le récit de son amitié avec Montaigne, embrassant l’œuvre du philosophe et ouvrant cœur et bras au public.

« Dans l’amitié dont je parle, les âmes s’unissent et se confondent de façon si complète qu’elles effacent et font disparaître la couture qui les a jointes. » dit Montaigne dans le premier livre des Essais. L’interprétation que propose Koen De Sutter illustre parfaitement cette définition. Elle prouve la véracité de sa prétention à se dire ami de Montaigne : on ne distingue bientôt plus le fil qui joint l’âme du gentilhomme de noir vêtu et celle de l’histrion en marinière qui l’interprète en l’évoquant, tout à fait lui-même et, en même temps, par la force sidérante de l’actorat, tout à fait son mentor, peut-être comme s’aimaient Michel et Etienne… Dix ans après sa première rencontre scénique avec ce vieil ami, le comédien flamand lui revient. A l’instar du philosophe peaufinant Les Essais tout au long de sa vie, Koen De Sutter reprend cet autoportrait permanent, Cesar De Sutter enrichissant cette version de ses compositions musicales. L’amitié, la guerre, la justice, la mort, la vérité, le doute, l’éducation, les femmes, les animaux, le Nouveau Monde, les barbares, la philosophie en ses systèmes : le comédien saute et gambade entre les thèmes, préférant le partage à la démonstration, et offrant aux spectateurs de devenir à leur tour amis du philosophe débonnaire et malicieux.

Parce que c’est lui, parce que c’est nous

L’adaptation du texte de Montaigne par Alexander Roose est sidérante d’intelligence : il y a du Montaigne là-dedans, évidemment, mais pas seulement… Un peu de Rothko, un grain de Beckett, beaucoup de Koen De Sutter et quelques miettes de nous-mêmes, incertains au milieu des tempêtes. On reconnaît la gravelle (dont la pierre suspendue du décor rappelle la menace permanente), la chute de cheval (que l’agrès à arçons fait apparaître à un des détours de cette plaisante promenade), le melon, que Montaigne aimait autant que les huîtres, l’éloge du père, les défauts de sa complexion et les désavantages de son physique, Bordeaux et l’Italie, le roi et les cannibales, la branloire pérenne et les gambades de la pensée fluide de ce vif-argent de la philosophie, rétif au dogmatisme autant qu’à la tristesse. Montaigne apparaît ici dans toute la complexité d’une âme qui ne s’estime pas assez pour oser le hiératisme, qui aime trop la vie et les plaisirs pour singer l’austérité savante, et qui croit trop en l’homme pour ne pas fustiger ses contemporains. Défilent, pêle-mêle : la stupidité ethnocentrique qui fait mépriser les autres cultures, la morgue anthropocentrique qui fait dédaigner les animaux, la peur de la mort qui saisit ceux qui peinent à l’envisager, l’incapacité à être dupe, le refus d’être cruel, les réticences à juger les hommes lorsqu’on peine à se connaître vraiment soi-même… La musique de Cesar De Sutter dialogue avec le texte, en contrepoint et en harmonie : les notes complètent les mots, leur répondent, les relancent, résistant, comme toujours avec Montaigne, au dogmatisme monodique. « Mon métier et mon art, disait l’auteur des Essais, c’est vivre. » : Koen De Sutter pousse la maîtrise de son métier à cette hauteur d’exigence, invitant les spectateurs à en faire autant : puissions-nous, également, comme Montaigne ou Beckett, essayer à notre tour, pour rater mieux à chaque fois…

Catherine Robert