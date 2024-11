Monaco Dance Forum 2024, entre diversité et originalité

Une édition du Monaco Dance Forum qui célèbre la diversité et l’originalité des écritures chorégraphiques contemporaines.

Le duo de chorégraphes Gabriela Carrizo et Franck Chartier, alias Peeping Tom, est connu pour sa danse-théâtre dans laquelle l’onirisme le dispute à l’absurde, l’angoisse au rire. Il présente son excellent Dyptich qui, réunissant The missing door et The lost room, nous plonge dans un suspens dont il a le secret. Israel Galván est célèbre pour son flamenco enfiévré et visionnaire. Il propose (au Théâtre des Variétés) La Edad de Oro, recréation vingt ans après d’une de ses pièces fondatrices. Fer de lance de la danse israélienne, Ohad Naharin parcourt le monde avec sa Gaga dance qui ne ressemble qu’à elle-même et dont la densité se déploie dans le sombre et puissant Last Work, interprété par le Hessisches Staatsballett. Tous ont été choisis et rassemblés dans cette nouvelle édition du Monaco Dance Forum pour leur excellence et la grande singularité de leur écriture.

Une multiplicité de styles

Il en va de même pour la danse viscérale sur demi-pointes de Sharon Eyal ou la folle expressivité du néo-classique de Jean-Christophe Maillot, rassemblés dans une même soirée par les Ballets de Monte-Carlo qui interprètent Autodance et Vers un pays sage, pour le contemporain mâtiné de kathak d’Akram Khan qui propose son enchanteur Chooto Desh. Moins identifiés mais à découvrir, la Cie Eugénie Andrin présente Dance Marathon (au Théâtre des Variétés) et la Jo Strømgren Kompani Made in Oslo. Le film La belle de Moscou interprété par les monstres sacrés Fred Astaire et Cyd Charisse ainsi que des workshops et actions pédagogiques complètent ce programme alléchant.

Delphine Baffour