Deux corps, deux personnages sur le chemin de la rencontre : Amala Dianor trouve le juste ton pour offrir aux tout-petits la possibilité d’un regard sur le monde curieux et ouvert à l’expérience.

Il fallait cette commande du Gymnase CDCN et du réseau LOOP danse et jeunesse pour emmener Amala Dianor vers un nouveau défi : raconter une histoire. Un défi toutefois bien choisi, puisque profondément ancré dans ses propres souvenirs d’enfance au Sénégal, replongeant ce chorégraphe de l’abstraction et des expressions mêlées vers une envie de contes et de chants de griots. Les gazouillis des tout-petits qui constituent le public de Coquilles ne tardent pas à s’interrompre dès qu’apparaît le premier personnage. Ils sont en effet entièrement happés par son étrange manège. Le conte montre la rencontre entre une mante religieuse en balade et un bébé gorille, dans une gestuelle animalière pas si commode ni élémentaire qu’il pourrait y paraître. On sent le travail d’observation et de précision qui a pu guider chaque mouvement, faisant immédiatement image. Mais c’est dans les correspondances que l’écriture se déploie : correspondances avec un style et un vocabulaire – le classique pour l’une, le hip hop pour l’autre – et correspondances avec les corporéités de chaque interprète. Voici donc une mante aux longs bras et aux jambes effilées, aux angles nets, légère et vive à la fois, face à un gorillon bien râblé, souple et élastique, proche du sol.

Un monde pensé grâce à l’autre

L’histoire aurait pu s’écrire dans les attendus des personnages : un insecte vulnérable et gracile face à la puissance d’un mammifère. Le déploiement des lignes, des appuis, ou des sauts dans la construction de la relation montre au contraire que la fragilité de l’une est une force pour aller briser la coquille de l’autre, au corps replié sur lui-même. Par le langage du mouvement, par la considération des corps, par la circulation des matières et des énergies advient alors un échange qui pousse à la transformation, et forge la possibilité d’un monde pensé grâce à l’autre. Dans cette pièce, Amala Dianor a à cœur de s’adresser à l’enfance, à ces « êtres délicats », leur permettant de « grandir tout en préservant leur pureté intérieure ». Voir ces animaux danser, c’est finalement voir l’expression d’une humanité sans autre biais de perception. Et si la danse fait tout le travail, le chorégraphe n’a pas oublié l’univers visuel : quelques parapluies, quelques confettis, et s’anime un environnement facétieux, amenant les corps à briser les frontières des styles, jusqu’à rendre hommage aux belles comédies musicales américaines.

Nathalie Yokel