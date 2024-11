Emma Dante donne une nouvelle version de Ballarini, le troisième volet de sa Trilogie des Lunettes consacré aux marginalités : pauvreté, maladie et vieillesse, et chorégraphie la vie d’un couple.

Un plateau nu et un couple de personnes âgées qui dansent, courbés, fragiles et maladroits. En cette soirée de réveillon se déploie la bande son de leur vie faite d’airs populaires italiens des années 1960 et 1970 et se déroule à l’envers leur histoire d’amour, de sa fin annoncée au premier jour. Premier regard, première rencontre, premiers baisers, premier enfant, première dispute… Puisant dans leur malle à souvenirs ils revivent leur passé, et des moments les plus joyeux aux plus sombres, ils ressuscitent une époque révolue.

Ce que le temps fait à l’amour

Avec Il Tango delle Capinere – titre d’une chanson des années 1920 de Claudo Villa – la sicilienne à l’aura internationale Emma Dante recrée sa pièce Ballarini née en 2011. Portée avec émotion par deux interprètes historiques de la compagnie, Sabino Civilleri et Manuela Lo Sicco, cette nouvelle version continue d’interroger, avec mélancolie et une sensibilité à fleur de peau, ce que le temps fait à l’amour, de premiers émois en premiers éclats de voix, de complicité tendre en soutien essentiel.

Delphine Baffour