Caillebotte / Preljocaj : rencontre au musée d’Orsay

L’histoire entre le chorégraphe et le peintre n’est pas près de s’arrêter. Rencontre au sommet entre danse, peinture et cinéma.

On connaît le lien fort qu’entretient Angelin Preljocaj avec le cinéma, que ce soit à travers des collaborations (Olivier Assayas, Pierre Coulibeuf…), ou dans ses propres films de danse, jusqu’à ses fictions et documentaires avec Valérie Müller. En 1988, une œuvre magnifique naissait du travail conjoint entre le cinéaste Cyril Collard (qui réalisa plus tard les célèbres Nuits Fauves) et le chorégraphe : Les Raboteurs. Autour d’une dispute amoureuse, les spectateurs se voyaient littéralement plongés dans le tableau de Caillebotte qui s’animait au plus proche du travail des corps, dans un décor tout autant proche de la peinture, jusqu’à un renversant final.

Un moment unique

La rencontre du 12 décembre au Musée d’Orsay nous replonge dans cette histoire marquante, et s’ouvre sur le lien toujours vif entre le chorégraphe et Gustave Caillebotte. Sous la houlette de Claire Chazal et Paul Perrin, directeur des collections et de la conservation, des danseurs du Ballet Preljocaj viendront actualiser ce lien en dansant ce qui aujourd’hui résonne encore de Caillebotte dans l’imaginaire d’Angelin Preljocaj. À vivre en marge de la formidable exposition Caillebotte, peindre les hommes au Musée d’Orsay, où sont notamment montrés Les Raboteurs de parquet et l’Homme au bain de Gustave Caillebotte, jusqu’au 19 janvier.

Nathalie Yokel