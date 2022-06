Lylybeth Merle crée Lilith(s) pour raconter l’histoire singulière de sa transition de genre

L’autrice, actrice et performeuse Lylybeth Merle emprunte à la forme du cabaret pour raconter l’histoire singulière de sa transition de genre.

En choisissant ce titre, lequel fait explicitement référence au personnage de la tradition juive Lilith, devenu depuis quelques années un symbole de la lutte féministe, queer, écologique et intersectionnel, Lylybeth Merle signifie la portée qu’elle entend donner à son spectacle témoignage : « Je souhaite visibiliser et transmettre un récit singulier. Parler de la découverte transidentitaire d’un point de vue individuel mais également d’un point de vue écoféministe appuyé sur le témoignage de trois femmes de ma sphère familiale, qui se sont opposées, chacune à leur manière, aux attentes de la société de leur temps ». Une autre ambition est portée par ce « documentaire scénique et sororal » : « proposer la vulnérabilité – non comme une faiblesse – mais comme puissance transformatrice ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens