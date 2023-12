MIRE, pièce à succès de Jasmine Morand qui bien que conçue comme un one shot il y a sept ans continue de tourner, s’est pourvue récemment d’une petite sœur destinée aux plus jeunes : MIRKIDS. Montrée pour la première fois à L’Arc, la scène nationale du Creusot, le double programme arrive au Théâtre de la Ville.

En pénétrant dans la salle, nous sommes invités à quitter chaussures, manteaux et sacs pour monter sur la scène et nous allonger autour d’une structure aux douze murs noir fendus, inspirée des zootropes. Un miroir circulaire accroché au plafond dévoile alors douze danseurs et danseuses qui un à un s’allongent, formant de leurs corps nus une étoile. Ainsi commence MIRE, qui en sept ans a séduit de nombreux publics grâce à son esthétique kaléidoscopique. Mais réduire cette pièce de la chorégraphe suisse Jasmine Morand à ces impeccables et changeants dessins construits par les mouvements synchronisés de ses interprètes serait lui faire une grande injustice. D’abord parce que les images qui s’inscrivent sur la voûte sont particulièrement riches et diverses : selon que les gestes et la lumière dévoilent plus ou moins la chair, qu’elle est savamment ordonnée ou amassée, elles évoquent une coupole ornée de charmants chérubins ou d’inquiétantes chimères, des sensuelles étreintes ou un funeste charnier. Ensuite parce qu’elle nous offre un voyage intérieur et nous pousse à nous interroger sur notre position de regardeur / voyeur.

Une vibrante réussite

Dans son adaptation très réussie pour le jeune public MIRE conserve le même dispositif. Si l’on retrouve de gracieuses frises géométriques, l’univers convoqué, bestiaire drolatique ou toboggans humains, est tout autre. On y ressent également une plus grande proximité avec les interprètes qui sont cette fois huit et, cela va sans dire, habillés. Ce sont eux qui accompagnent les grappes de familles jusqu’au plateau, l’un d’entre eux déborde du cadre de la structure noire pour saluer son jeune public, et plus encore que dans la version adulte, les vibrations du plancher sous leurs pas appuyés vibrent sous notre dos. Assister aux deux représentations est une riche expérience qui permet de découvrir plusieurs facettes du talent de Jasmine Morand.

Delphine Baffour