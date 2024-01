Tant qu’on danse 2024 : en Seine-et-Marne, la danse s’invite auprès du public et des danseurs

La deuxième édition du festival Tant qu’on danse se tiendra du 11 janvier au 4 février dans plusieurs lieux de Seine-et-Marne, avec comme invité trois compagnies, dont la taiwanaise B. Dance. L’évènement se confirme au long terme avec l’objectif affirmé de conquérir les espaces ruraux et de porter de grosses créations sur de petits plateaux.

C’est le Malandain Ballet Biarritz qui avait inauguré en 2023 la première édition de Tant qu’on danse. Trois créations de la compagnie basque (Beethoven 6, La Pastorale et Mozart à 2) avaient été présentées, et quatre écoles de danse s’étaient jointes à l’accueil d’ateliers et de masterclasses. Cette année, le compte est double : huit écoles prennent part à l’évènement, et le Théâtre Sénart, le Théâtre Luxembourg de Meaux et l’Envolée Val Briard poursuivent la collaboration. « Nous souhaitons, à terme, couvrir un territoire de plus en plus large, notamment en investissant de plus petites structures, rurales, dotées de moyens moindres » indique Jean-Christophe Schmitt, directeur d’Act’Art, opérateur culturel de Seine-et-Marne à l’origine du festival.

Trois compagnies au programme : B.Dance, La Calebasse et Par Terre

Cette année la compagnie taiwanaise B. Dance proposera Alice, au Théâtre Senart et au Théâtre Luxembourg, pièce mêlant danse contemporaine, arts martiaux et danse asiatique. « Notre volonté est aussi de pouvoir proposer à l’avenir de grosses créations sur de plus petits plateaux qui n’ont habituellement pas les moyens de les accueillir, en aidant par exemple à produire des formes réduites » insiste le directeur d’Act’Art pour qui « échapper à l’espace urbain » demeure le fil conducteur de cette deuxième édition. À l’Envolée Val Briard, La Compagnie La Calebasse de Merlin Nyakam danse L’Entre-deux, puissante traversée d’un rite initiatique au son de percussions, et la Compagnie Par Terre d’Anne Nguyen présente l’explosif Underdogs, tableau collectif et contestataire sur de la musique soul.

À la rencontre des publics

L’essentiel de Tant qu’on danse réside dans le désir de rencontre entre danseurs passionnés, amateurs ou professionnels, élèves des écoles de danse et public avec les artistes de cette édition. Huit ateliers se tiendront dans les écoles parties prenantes du projet, et quatre dans les salles de spectacles. Au programme : danse urbaine, jazz lyrique et travail autour des pièces programmées. Une « diversité d’ateliers qui s’adressent à tous et qui permet d’être spectateur et interprète ».

Louise Chevillard