Edouard Hue présente sa dernière pièce, DIVE. Avec sept interprètes, il questionne et expérimente la notion d’instinct jusqu’au plus profond des corps, outil élémentaire de la création artistique.

« Je voulais explorer la question de l’instinct, ce que ça peut être et d’où cela vient. C’est quelque chose, comme beaucoup de personnes, que j’expérimente au quotidien. Je voulais explorer cet outil qui me permet de créer, depuis dix ans que ma compagnie existe (ndlr : la Beaver Dam Company). L’instinct, ce quelque chose qui nous guide, est impalpable, et personne n’est capable de l’expliquer vraiment, mais je pense que la danse peut aider à le faire puisqu’elle dépend de choix artistiques en partie basés sur l’instinct. Je questionne cela en deux parties. La première s’ancre dans ma réalité de danseur, autour d’une sorte de jeu expérimenté par des artistes confrontés à différentes propositions. Dans la deuxième partie, je chorégraphie ma vision de l’instinct, à la fois dans sa dimension la plus réelle mais aussi, forcément, abstraite.

Une écriture qui puise profondément dans les capacités des corps

J’ai travaillé dans la chambre anéchoïque de l’IRCAM qui, en coupant presque toutes les ondes sonores, permet littéralement d’écouter les bruits du corps les plus profonds. Dive en anglais veut dire “plonger”, c’est ce que j’ai fait dans cet exercice très particulier. Il y a aussi dans la pièce trois solos travaillés en improvisation, ce qui fait totalement sens avec l’idée de l’instinct. Avec le compositeur Jonathan Soucasse qui travaille avec moi depuis 2019, on est partis de ces bruits de corps, que l’on a combinés avec des éléments de musiques actuelles, des beats et de l’électro. Dans mes créations, je puise dans les capacités du corps pour faire émerger des éléments complexes et virtuoses qui poussent jusqu’aux limites. Et surtout, je crée pour savoir ce que j’ai à donner. Mon seul objectif est de donner envie aux gens de danser. Finalement, le thème n’existe que très peu. Il relève de l’émotion et de la sensation. C’est la pièce la plus réussie que j’ai pu faire jusqu’ici, elle me ressemble beaucoup.”

Propos recueillis par Louise Chevillard