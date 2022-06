Vivaldi, l’âge d’or de Marianne Piketty

La violoniste Marianne Piketty et son ensemble Le Concert idéal font revivre la Venise baroque.

L’ombre portée du grand Vivaldi a longtemps caché la richesse et la diversité de la musique vénitienne en son âge d’or — un « Grand Siècle » qui porte l’héritage de Monteverdi et Cavalli jusqu’aux portes du XVIIIe siècle. Avec ce nouveau programme, spectacle autant que concert, Marianne Piketty et Le Concert idéal proposent de redécouvrir ces figures oubliées. Parmi elles, Barbara Strozzi (1619-1677), l’une des grandes compositrices de son temps (le fait était encore rare) a légué de nombreux madrigaux. Dans ce genre illustré avant elle par Monteverdi, la stylisation vocale et instrumentale est au service de l’évocation des tourments de l’âme humaine. Dans ces « impressions vénitiennes » proposées par Le Concert idéal, Monteverdi et Strozzi se répondent sans que soit requise la présence de la voix ou du texte ; la musique suffit ici à l’ardeur des sentiments, comme elle se suffit à elle-même dans les emportements virtuoses de Vivaldi ou les danses de Domenico Gallo. Si le travail de Marianne Piketty s’appuie sur une recherche érudite dans les partitions, parfois inédites, et dans les traités de l’époque, l’ensemble entend avant tout redonner vie à « l’esprit » de cette Venise baroque « où la musique est partout ». Un monde en mouvement suggéré par la musique elle-même et par la mise en espace et en lumières que signe Olivier Fourès, le subtil maître d’œuvre des spectacles du Concert idéal.

Jean-Guillaume Lebrun