Michèle Addala et la cie Mises en Scène reprennent Ici Loin : une écriture qui s’élève contre ce qui fige et isole

Déjà présentée en 2021, nourrie d’un long travail de terrain, Ici Loin ausculte la question de l’avenir lorsqu’il s’annonce comme un manque plutôt que comme un espoir. Un spectacle généreux.

Nourrie par un travail de terrain qui a duré trois ans, collectant une multitude de témoignages d’habitants de toutes origines et de tous âges autour de la question de l’avenir, Ici Loin affirme son ancrage dans le réel autant que son désir de créer des passerelles entre des solitudes et des mondes cernés de frontières symboliques ou réelles. Métaphore des fractures dans les villes et les vies, la ligne 14 des bus d’Avignon, la seule qui ne passe pas par le centre, a concentré l’attention. Foisonnantes, vertigineuses, contradictoires, les paroles ciselées par Claire Lestien et jean Cagnard révèlent à travers l’intime l’urgence sociale et les conséquences dévastatrices de la précarité, abordent aussi la question de la vieillesse et de la mort.

Un geste social autant qu’artistique

Naviguant entre réel et imaginaire, accompagnés par la musicienne accordéoniste Léa Lachat présente sur scène, les cinq protagonistes déploient une écriture de plateau fragmentée, une mise en abyme où les protagonistes se questionnent sur la création qu’ils construisent autour du futur – entre manques et désirs… Ana Abril, Marion Bajot, Pascal Billon, Mardjane Chemirani, Cheikh Sall forment un ensemble sincère et émouvant, qui déjoue les pièges d’une vision caricaturale ou misérabiliste. Malgré quelques maladresses et fragilités, l’ensemble touche par sa générosité et son authenticité, qui s’élèvent contre ce qui fige les existences. Le théâtre est ici un geste social autant qu’artistique, une palpitation sensible et désirante.

Agnès Santi