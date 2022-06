Le théâtre à l’écoute du monde

« Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? » Sujet de philosophie proposé cette année aux élèves de terminale, la question trouve dans l’espace-temps du Festival d’Avignon une résonance particulière, joyeuse, palpable.

Et pourtant, le monde habité et modifié par l’homme s’affirme en 2022 comme un lieu d’immenses inquiétudes : l’horreur de la guerre en Ukraine, l’urgence écologique, la décevante polarisation politique, qui favorise l’outrance et le vacarme alors même que le politique est appelé par l’action réfléchie à transformer le monde… Soit un lieu sous la menace, et peut-être que l’art vivant aujourd’hui traduit avant tout cette appréhension autant que le désir d’une mise à distance et d’une résolution.

Phénoménal espace de rassemblement et de foisonnement créatif, qui dynamise et transforme radicalement la ville, le Festival raconte le monde et l’intime en une multitude de projets qui chacun révèle l’imaginaire et le savoir-faire des artistes, traduit aussi leur courage et leur détermination à se lancer dans l’aventure incertaine du festival. Car jouer à Avignon, c’est un pari qui nécessite un investissement financier, un engagement collectif, une créativité alerte, qui laisse agir la puissance de l’imagination, qui déjoue les pièges des visées militantes et modes idéologiques. Miroir de l’époque, le festival offre un prisme esthétique qui informe sur nos sociétés, sur nos espoirs et nos manques. Toujours en métamorphose, l’art vivant dans sa pluralité inventive questionne, transforme le regard et réjouit.

« Celui qui conserve la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais » dit Kafka. Particulièrement enthousiaste après la pause imposée par la pandémie, le public, qui selon diverses études du Festival d’Avignon et d’Avignon Off compte une proportion importante de cheveux blancs et de femmes, se presse à Avignon. Afin d’éclairer les choix des festivaliers, notre hors-série Avignon en Scène(s), distribué pendant toute la durée du festival de la main à la main et disponible en présentoirs, recense comme chaque année quasi l’intégralité de la programmation du Festival In, dirigé pour la dernière fois par Olivier Py avant la prise de fonction de Tiago Rodrigues, ainsi qu’une sélection de plus de 300 spectacles du Off (sur 1540), s’inscrivant dans la veine d’un théâtre d’art exigeant et populaire. Avec cette année une nouveauté, la publication de critiques de spectacles créés en amont du festival. Nous publierons également en ligne presque chaque jour sur notre site et sur les réseaux sociaux nos critiques de spectacles du Festival In et Off.

Bon Festival, et bonne lecture !

Agnès Santi