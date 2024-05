Michel & Claude

Luc Rodier et Loris Verrecchia imaginent la rencontre improbable entre Michel Polnareff et Claude François, soleils concurrents de la piste aux étoiles. Du rififi dans la variétoche !

Fans de Michel Polnareff et de Claude François, Luc Rodier et Loris Verrecchia leur rendent hommage à travers la fiction. La création sonore de Martin Leterme émaille d’extraits d’interviews et de chansons le dialogue entre les deux monstres sacrés. « L’un est un bourreau de travail qui veut produire de la musique pour tous, « à une échelle industrielle », et n’a d’autre ambition que de plaire au public » ; « l’autre, musicien et compositeur, se considère comme un virtuose dont le talent est « assez immense et sans rival connu ». Ne se fiant qu’à sa propre exigence, il se moque de l’avis du public. » Luc Rodier et Loris Verrecchia incarnent leurs idoles alors que l’un se prépare à monter sur la scène de l’Olympia pendant que l’autre doit enregistrer une émission avec Michel Drucker. « Ils ont une heure pour former un duo de légende, créer le tube du siècle et (re)conquérir le public. » Talonnettes, santiags, lunettes, manteau de fourrure et nœud papillon : en route pour le firmament !

Catherine Robert