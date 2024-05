L’artiste aérienne Mélissa Von Vépy et le pianiste Stéphan Oliva nous font embarquer dans un étonnant navire sonore.

Avec Piano Rubato, Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva sont tout-terrains. Le piano-bateau, l’embarcation fantomatique qui leur fait office de lieu de spectacle pour quelques heureux élus peut s’installer n’importe où. L’étrange structure se pose au Festival Villeneuve en Scène, pour nous faire quitter la terre ferme. Menés par un capitaine-musique et une femme-vent, nous voilà en route vers un autre monde, vers l’invisible. En creusant ensemble l’essence de leurs pratiques respectives, l’acrobatie aérienne et le piano, les deux artistes prouvent combien l’union des talents et des exigences peut mener loin. Dans une contrée où tout est toujours en mouvement, où tout est poésie.

Anaïs Heluin