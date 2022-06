Michel Bruzat met en scène Merci de Daniel Pennac

A partir d’un texte de Daniel Pennac, Michel Bruzat, directeur du Théâtre de la Passerelle à Limoges, met en scène Flavie Edel Jeaume dans un discours de remerciements qui se rit de l’hypocrisie et tente de trouver les chemins de la sincérité. Merci.

« C’est l’histoire d’un lauréat qui n’a pas envie d’entrer dans le grand cirque des remerciements. Mais qui va quand même prononcer son discours pour remercier celui qui « lui a ouvert la porte » et « a libéré une lumière ». Comme moi, Pennac était un cancre à l’école mais s’en est sorti grâce à des professeurs. C’est un texte remarquablement écrit, dans lequel on rit beaucoup. Pennac se moque des mondanités mais le texte est passionnant parce qu’il raconte combien il est difficile d’être sincère. C’est le premier monologue théâtral de Pennac, qui l’a joué au Théâtre du Rond-Point dans un seul en scène. Il l’a écrit pour un homme, mais je l’ai imaginé dans la bouche de Flavie. Quand je lis un texte je pense toujours à un interprète.

« Le théâtre est un rendez-vous amoureux »

Flavie est un athlète affectif. Elle donne au personnage sa féminité et son extravagance, drôle et subtile, mélancolique. Comme son personnage, elle cherche à enlever les artifices, à être là, dans la sincérité la plus juste. Pour moi, les plus belles mises en scène sont celles où on oublie le metteur en scène. J’aime la simplicité, j’essaye de mettre l’acteur en créativité, de ne pas en faire une marionnette. Dans tous ces mercis qui sont beaucoup de mensonges, on travaille sur le mentir vrai d’Aragon. On adresse ce merci au public. Parce qu’au final, pour moi, le théâtre est un rendez-vous amoureux pour écouter et se taire dans un monde de bruit, pour essayer d’être ensemble et de partager des émotions. Merci, finalement, c’est un art de vivre. L’autre est le plus important ; seul, tu es toujours en mauvaise compagnie. »

Propos recueillis par Eric Demey