« L’Arrière-pays » de Nicolas Chapoulier

Dans ce premier volet d’une grande « odyssée transgénérationnelle », la compagnie Trois points de suspension et le collectif 3615 Dakota explorent le monde de l’enfance, pour mieux analyser nos projections d’adultes.

Qu’est-ce que l’enfance au XXIeme siècle ? Quatre adultes (doublés par des enfants) pénètrent le monde de l’enfance grâce à un rituel magique. Imaginé par la compagnie française Les trois points de suspension main dans la main avec le collectif suisse 3615 Dakota, L’Arrière pays (2023) est le premier volet d’une quadrilogie théâtrale qui traverse tous les âges de la vie et cela en inversant les rôles (un enfant qui part à la retraite ou une ado qui devient ménopausée). À cheval entre souvenirs et projections nostalgiques, l’amorce de cette fresque théâtrale transgénérationnelle constitue une comédie humaine qui retrace la construction de nos identités. Une occasion de questionner la subjectivité des enfants, dans un monde pensé et dirigé par les adultes.

Belinda Mathieu