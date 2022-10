Membres fantômes, par le Quatuor Bela et Wilhem Latchoumia

En contrepoint de l’exposition Les choses, une histoire de la nature morte, présentée au musée du Louvre, le Quatuor Bela et le pianiste Wilhem Latchoumia proposent une plongée dans les explorations rythmiques des compositeurs du vingtième siècle inspirées par les rapports avec la machine.

Le piano pneumatique est au cœur des recherches méthodiques de Conlon Nancarrow sur le rythme. Canon et Boogie sont deux des 51 Études que le compositeur a consacrées pendant plus de quatre décennies à cet instrument. Le seul, au milieu du vingtième siècle, à pouvoir jouer ces expérimentations qui fournissent déjà la matière de la Toccata pour violon et piano, opus de jeunesse partageant avec la Jazz sonata de Georges Antheil une virtuosité étourdissante. Extrait du John’s Book of Alleged Dances, Stänchen : The Little Serenade pour quatuor à cordes et bande de John Adams est une autre miniature jouant sur les cinétiques mécaniques. Si avec ses décantations fantomatiques, le Quintette de Schnittke est l’une des grandes pages du répertoire contemporain pour quatuor cordes et piano, Nié de Noriko Baba mêle les époques en l’associant avec le gramophone et l’électronique, tandis que la pièce Cortèges de Frédéric Aurier, second violon des Bela, l’enrichit comme avec un double par le piano pneumatique.

Gilles Charlassier