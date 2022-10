L’Opéra de Metz présente la création Enigma, opéra de Patrick Burgan inspiré par la pièce Variations énigmatiques de Eric-Emmanuel Schmitt, sous la direction de Daniel Kawka, et dans une mise en scène de Paul-Emile Fourny.

Quand il a découvert Variations énigmatiques, pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt créée au Théâtre Marigny en 1996, Patrick Burgan a été d’emblée frappé par son « potentiel sonore ». Dans ce huis clos entre deux personnalités contraires, où le jeune et enthousiaste journaliste Erik Larsen est venu rencontrer le Prix Nobel de littérature Alex Znorko, devenu misanthrope avec l’âge, les deux hommes vont se rendre compte qu’il ont aimé la même femme. Le compositeur français, qui a étudié avec Ivo Malec, Gérard Grisey et Betsy Jolas, a choisi d’évoquer le souvenir de cette amante par un chœur féminin invisible et sans texte, telle une empreinte sourde de la mémoire commune qui se retrouve dans le traitement du thème des Variations Enigma d’Elgar, affleurant au fil de la partition.

Partenariat franco-québécois

En distribuant les deux rôles masculins à deux ténors, le compositeur accentue la gémellité affective des personnages, par-delà leur antagonisme apparent. Ils seront interprétés par deux jeunes solistes québécois, Antoine Bélanger et Jean-Michel Richer, soulignant ainsi le partenariat franco-québécois sur cette coproduction entre l’Opéra de Metz et l’Opéra de Montréal. Chef renommé dans le répertoire contemporain, et particulièrement la création lyrique, Daniel Kawka dirigera l’Orchestre national de Metz pour la première mondiale, dans une mise en scène de Paul-Emile Fourny, dans des décors de Patrick Méeüs, un complice de longue date. Concentration théâtrale et puissance narrative s’annoncent au rendez-vous d’Enigma.

Gilles Charlassier