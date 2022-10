Un Violon dans l’Histoire avec Isabelle Durin et Michaël Ertscheid

Dans leur disque Un Violon dans l’Histoire, la violoniste Isabelle Durin et le pianiste Michaël Ertzscheid jouent les musiques de films évoquant la Seconde Guerre mondiale.

Violon à l’Orchestre national d’Île-de-France, Isabelle Durin retrouve le pianiste Michaël Ertzscheid pour un troisième disque, après Romantisme hébraïque en 2008, et, dix ans plus tard, Mémoire et cinéma. Édité dans la Collection Solo de l’Orchestre national d’Île-de-France du label NoMadMusic, Un Violon dans l’Histoire est également consacré aux musiques du septième art. La Seconde Guerre mondiale constitue un terreau fertile, depuis Casablanca et Le Dictateur jusqu’au Pianiste et à La Liste de Schindler, en passant par Le dernier métro ou Paris brûle-t-il, des films portés par des partitions entrées elles aussi dans la légende de Georges Delerue, Gabriel Yared, John Williams ou Michel Legrand. Un répertoire idéal pour partager l’hommage aux résistants et déportés, 80 ans après 1942, année charnière marquée par la Rafle du Vélodrome d’hiver. Un hommage rendu ici par le concert de sortie de disque salle Cortot, avec le soutien des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

Gilles Charlassier