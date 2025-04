Mellina Boubetra présente « Nyst » et « Intro » à Malakoff

Les deux pièces de Mellina Boubetra Nyst et Intro traduisent les différents aspects de son univers, entre gestuelle percutante et langage délicat.

La soirée dans le cadre de Mai Danse au Théâtre 71 commence par NYST, duo que Mellina Boubetra forme avec l’audiodescriptrice Julie Compans. Depuis sa création au Festival d’Avignon, la pièce ne cesse d’interroger notre regard, la danse et les impressions qu’elle nous laisse, puis les mots qui nous restent. Une magnifique rencontre entre deux femmes, deux langages, tout en délicatesse et en profondeur. S’ensuit Intro – la première pièce de la chorégraphe si on s’en tient à sa chronologie de création – qui est donnée ici dans sa version pour huit danseuses : à ne pas manquer pour la puissance contenue de leurs gestes, la vivacité des corps qui font cause commune dans l’espace, la musique et la lumière, dans une écriture qui puise dans le hip hop pour mieux réinventer le corps dansant d’aujourd’hui.

Nathalie Yokel