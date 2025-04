« Ne me touchez pas » de Laura Bachman

La première création de Laura Bachman poursuit sa tournée, croisant la danse et la musique dans des états émotionnels entre attraction et répulsion.

La pièce s’ouvre sur le petit minois de Marion Barbeau, appréciée par le grand public en tant que danseuse et comédienne dans le film En corps de Cédric Klapisch. Mais ici, son visage fermé, son corps tendu, ses gestes préoccupés par des tics, son corps mu par des secousses traduisent une autre facette de la danseuse. Elle est chorégraphiée par Laura Bachman, qu’elle a connue lorsqu’elles dansaient toutes les deux à l’Opéra de Paris, et qui la rejoindra pour former un duo où la question du contact, de l’image de soi et du rapport à l’autre est cruciale. Ne me touchez pas – « car j’ai peur de ressentir », selon le texte de Doris Lessing qui l’a inspirée – explore de nombreux états émotionnels où l’intimité et la féminité sont décortiquées. La rencontre entre les deux femmes traduit les empêchements, puis les relâchements, soutenue par la musique live de Vincent Peirani et Michele Rabbia.

Nathalie Yokel