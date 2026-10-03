Dans Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux, la comédienne et metteuse en scène Anne-Lise Heimburger mêle théâtre et la musique pour transformer le deuil en une fête de la vie. Une touchante bien qu’inégale partition.

Dans ses créations personnelles, Anne-Lise Heimburger aime à amener l’art dans des lieux où on ne l’attend pas, pour la bonne raison que l’on n’a pas envie d’y être. Dans son premier spectacle, Voyage voyage (2021) inspiré d’un poème de Baudelaire et du tube éponyme de Desireless, c’est dans un lavomatique que l’artiste installait son théâtre musical. Ce genre qu’elle a largement pratiqué avec Samuel Achache, Jeanne Candel, Sarah le Picard ou encore Silvia Costa, elle l’ancre dans sa deuxième création dans un contexte plus repoussant encore que la laverie automatique : un enterrement. La protagoniste de Fanfare, Tout a une fin sauf la saucisse qui en a deux, Anne-Lise Heimburger elle-même, qui signe aussi le texte et la mise en scène – assistée en cela par Samuel Achache –, commence d’ailleurs par faire tout ce qui est en son pouvoir pour brouiller les pistes. Vêtue d’une tenue folklorique avec coiffe et compagnie, remontée à bloc contre tout et tout le monde, elle s’adonne à des préparatifs pour une occasion dont elle ne dit rien mais qui a tout l’air d’une quelconque fête de village. Avec un assistant très lent sur qui elle fait passer ses nerfs, elle installe un stand où saucisses et chopes de bière semblent promettre une sacrée fête. Laquelle nous réserve bien des surprises, musicales autant que théâtrales.

Rire et jouer à un enterrement

Dans la délicieuse petite mise en scène inaugurale d’Anne-Lise Heimburger, les saucisses sont en plastique et tout est à l’avenant. Au milieu de sa logorrhée, la ronchonne hyperactive lâche que ce sont des obsèques qui se trament, tandis que son mollasson auxiliaire se met à jouer des airs entraînants sur un piano portable. Et voilà l’échevelée qui s’effondre, se laisse allonger sur la table par son assistant et quatre autres musiciens qui la délivrent aussi de son costume décalé pour l’habiller en veuve, car c’est bien ce qu’elle est et sans transition la voilà en plein office funèbre de son mari. Cet épisode où la musique prend le pas sur le théâtre, car c’est une fanfare qui est à l’œuvre – interprétée par Samuel Achache, Hélène Escriva, Florent Hubert, Olivier Laisney et Abel Rohrbach –, n’est guère tout à fait à la hauteur du premier. Beaucoup plus attendus que l’humour du tableau précédent, un micro défaillant, une erreur de chanson et autres dérapages forment un des creux d’une Fanfare à qui l’on pardonne toutefois aisément ses faiblesses. Car tout ici est question de fragilité, celle des vivants face aux morts et des vivants entre eux lorsqu’il s’agit de passer de tristes caps. Bien qu’inégal, le chemin fragmentaire, hybride que dessine Anne-Lise Heimburger depuis le chagrin jusqu’à la construction d’une joie nouvelle nous cueille par la délicatesse aux accents absurdes avec laquelle elle touche à nos grandes peurs et douleurs.

Anaïs Heluin