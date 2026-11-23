Accompagnée par l’Orchestre national d’Île-de-France sous la direction malicieuse d’Hervé Niquet, la soprano Marie Perbost chante un florilège festif et éclectique, mêlant airs d’opéras et d’opérettes français, avec des mélodies jazzy et des chansons populaires.

En maître de cérémonie malicieux, avec la complicité de la soprano Marie Perbost, Hervé Niquet fait redécouvrir, aux côtés des célèbres airs de La Périchole ou de La Grande Duchesse de Gérolstein, des raretés du répertoire romantique signées par des noms aujourd’hui oubliés, tels Joncières, Mermet ou Hérold. Il défend également des pages méconnues de compositeurs régulièrement joués, comme Gounod, avec son dernier ouvrage pour la scène, Le Tribut de Zamora, récemment ressuscité au disque, puis sur scène à Saint-Étienne. Mais le chef français est aussi un grand amateur de music-hall et de chanson, qu’il défend par ailleurs sur les ondes radiophoniques. Il mêle à ce florilège lyrique des arrangements orchestraux de numéros jazzy de music-hall de Roger, Gershwin ou Anderson, et y invite les évocations réalistes de Colette Renard et Édith Piaf. Cette joyeuse soirée de cabaret symphonique qui ignore les frontières et les hiérarchies entre les styles, guidée par le seul plaisir du partage musical, sonne comme un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année.

Gilles Charlassier