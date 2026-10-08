Avec Match Retour, Félicien Juttner et Augustin Bouchacourt livrent un récit onirique, porté par l’excellent Maxime Gleizes, qui célèbre la puissance de l’amitié face au temps qui passe. Un spectacle drôle et sensible qui invite tout un chacun à reprendre son destin en main. Disons aussi que Maxime est le frère de Christophe Gleizes, journaliste sportif fan de football, injustement emprisonné en Algérie depuis plus de deux ans. Le geste artistique prolonge ici le combat pour sa libération, transforme l’attente en élan créatif.

Il est assis sur un fauteuil abîmé par le temps, pointé vers une télévision qui diffuse un match du PSG. Bedonnant, avachi, il tient sa bière d’une main molle. Difficile de savoir s’il est encore éveillé. Stan, la petite quarantaine, se situe au centre de ce tableau, triste représentation de son existence morne et solitaire, qui s’écoule comme en périphérie du vivant. Mais ce soir, quelqu’un frappe à la porte. Son meilleur ami de jeunesse, Sébastien – Seb –, fait irruption dans la pièce. Vingt ans ont passé depuis leur dernière soirée foot et entre-temps Seb est mort, percuté par un camion. Le temps d’une soirée, sont défiées les limites du réel pour qu’il puisse rendre visite à son vieil ami, pour qu’ils aient leur « match retour ». Ode à ces amitiés adolescentes qui nous façonnent alors que tout est encore possible, la pièce met en scène, dans un décor sobre accompagné d’un délicat jeu de lumière, l’ultime confrontation entre le défunt et celui qui n’a pas vécu. L’un (Édouard Eftimakis) fantasme ce qu’aurait été sa vie s’il n’était pas mort tandis que l’autre (Maxime Gleizes) réalise que deux décennies lui ont filé entre les doigts et qu’il est resté là, apathique, « dans la mare de pisse de la rue du Faubourg-Poissonnière ».

Vivant…

C’est face à l’enthousiasme juvénile de son ami que Stan réalise l’ampleur de son renoncement. Dans une atmosphère flottante, s’ouvre alors un dialogue multiple, cocasse et émouvant, avec Seb bien sûr, mais également avec lui-même, celui du passé dont les rêves ont été bafoués et celui du présent, aigri, éteint, au point que le visiteur fantôme se demande si ce n’est pas plutôt lui, en fait, qui est mort. Avec une distribution impeccable, la pièce interroge la mémoire, l’oubli et le temps qui passe et érode petit à petit ce qui constitue profondément notre être, vivant et désirant. Et quoi de plus représentatif de cet élan vital que ces amitiés du début de la vie, gratuites, légères, mais infiniment précieuses et fondatrices. Félicien Juttner a voulu « écrire une déclaration d’amour à l’Amitié ». Il y est parvenu et nous incite à sortir de la passivité pour réaliser notre propre match retour.

Hanna Abitbol