Dans une œuvre qui articule le théâtre, le cinéma et la musique, Lazare reprend ses personnages Ouria et Libellule, reflets de sa mère et de lui-même. Mon actrice(s) principale(s) revient sur quasiment vingt ans d’écriture, condensant la trilogie théâtrale qu’il a initiée en 2009. Puisant dans son histoire familiale, il met en scène les relations qui se jouent entre la France et l’Algérie, notamment par le récit des massacres de Sétif et Guelma.

Quelle est votre actrice(s) principale(s) ?

Lazare : C’est en même temps la langue, ma mère et les deux comédiens : Anne Baudoux et Mourad Musset. Ce sont les trois éléments qui forment Mon actrice(s) principale(s). Et bien que le personnage d’Ouria soit inspiré de ma mère, portant le même nom, celle du plateau n’est pas tout à fait la même. Comme pour mon alter ego, du nom de Libellule, qui n’est pas moi. Je n’ai pas pu rencontrer le général Pujo, mort avant que je naisse, contrairement à Libellule. Ainsi, il y a un personnage réel, et un personnage rêvé, traversé par des questions qui agitent ma vie et celle de mes contemporains. Ces personnages permettent d’ouvrir des univers.

Pour la première fois vous intégrez à votre théâtre le cinéma, avec la diffusion de votre court métrage La Princesse aux pieds nus, afin de faire figurer votre mère de 86 ans qui en est le sujet. Comme invitez-vous cette nouvelle discipline sur le plateau ?

L. : En effet, ce film retrace l’histoire de ma mère, immigrée d’Algérie, et la mienne, son fils, né en France. Marguerite Borda, elle-même metteuse en scène, est en charge de la scénographie pour cette pièce. Notre espace est construit autour d’un écran de cinéma, sur lequel sera projeté le film. Nous nous retrouvons alors plongé dans le rêve de Libellule qui fantasme sa mère, femme de ménage, comme une star de cinéma. Ne sachant pas parler français, elle refuse ce rôle, mais pour lui, sa mère est une héroïne. « Pour moi, t’es Dalida », se dit-il.

Cette pièce vous a demandé de revenir sur trois de vos œuvres : Passé – je ne sais où, qui revient (2009) ; Au pied du mur sans porte (2011) et Rabah Robert – touche ailleurs que là où tu es né (2013). Qu’est-ce que ce travail vous a révélé sur la langue ?

L. : Il faut parvenir à sortir son monde intérieur pour le donner sur scène sans perdre du rêve. Vouloir résoudre le sens du monde ou l’expliquer sur un plateau, c’est idiot au possible. La philosophie s’en charge. Mon processus de création passe alors par des échappées, des évitements des sujets philosophiques, qui doivent vivre à l’intérieur des acteurs.

« Au théâtre, il faut laisser place au mystère de l’être. »

Dans notre contexte actuel fort en violences, quel message souhaitez-vous que votre représentation incarne ?

L. : Aujourd’hui, nous sommes dans une société habitée par la séparation et l’exclusion. Or ce rendez-vous avec l’écriture, les acteurs, le théâtre, et ma mère vient comme un contrepoint aux images d’une actualité sidérante. Nous sommes sur la rencontre, sur une langue qui révèle les êtres et s’oppose aux arrêtés identitaires. Je ne fais pas pour autant du théâtre d’actualité, surtout pas. Mais la pièce est en bouillonnement perpétuel avec le réel. Je pense que tout bon théâtre est oraculaire. Le dramaturge est traversé par un ressenti qu’il exprime sans le comprendre encore tout à fait. C’est ainsi qu’il révèle, parfois en avance, des sujets qui émergent simultanément au cœur des questionnements contemporains.

Propos recueillis par Solveig Ambec