Dans Ring, Lukas Dana part du milieu de la boxe qu’il pratique pour tenter une réflexion sur les mécanismes de domination entre hommes. Accompagné du circassien Erwan Tarlet, il mêle pour ce faire diverses disciplines. Et perd ainsi de vue le trouble annoncé.

Au théâtre comme dans une partie de la société, la masculinité se réfléchit et se déconstruit. Dès son premier spectacle, King (2024), l’auteur et metteur en scène Lukas Dana rejoint les artistes qui font de leur genre un sujet et un objet dramaturgique. Dans ce seul en scène, le grand et costaud jeune homme incarne un type qui se mue en sosie d’Elvis pour échapper selon ses termes « à un sentiment d’échec perpétuel mais se condamne ainsi à une sorte de mise en abîme de l’échec ». Avec Ring, il se déleste du poids que représente un personnage. C’est en effet en tant que lui-même ou presque que Lukas Dana nous apparaît dans cette deuxième création, poussant ainsi la veine autofictive déjà présente dans son opus précédent. Ancien handballeur professionnel, c’est dans son rapport au sport, en particulier à la boxe qu’il dit pratiquer quotidiennement depuis plusieurs années, que se montre le comédien dans cette pièce. Il se fait accompagner pour cela par le circassien Erwan Tarlet – on a pu le voir au théâtre dans Zypher Z et Makbeth du Munstrum Théâtre, au cirque et en danse auprès de Nikolaus, les frères Ben Aïm, Raphaëlle Boitel ou encore Christophe Huysman et Pierre Rigal – ainsi que par une équipe beaucoup plus vaste que dans sa pièce précédente. Un autre membre du Munstrum, Louis Arene, collabore en effet à la mise en scène, Lucas Samain est dramaturge, Chloé Zamboni chorégraphe, Charlotte Moussié créatrice lumière et Léa Bonhomme au son. Car avec Ring, Lukas Dana se mesure à plusieurs disciplines pour atteindre un objectif : interroger les mécanismes de domination entre hommes.

La virilité en jeu

D’un match de boxe classique, à l’exception de l’espace de jeu où il se tient qui est en forme de damier, à une lutte que les deux partenaires mènent dans le plus simple appareil dans le cadre d’un entraînement masculiniste, Ring met sur le tapis des formes diverses. Tantôt seul tantôt avec Erwan Tarlet, Lukas Dana joint aussi la parole à tous ces gestes, ce qui donne à sa proposition l’allure d’un déploiement de talents plus ou moins accomplis selon les cas. Même lorsque l’artiste tente d’ironiser sur sa propre expérience de la boxe, en relatant par exemple sa première compétition qui l’a mis K.O., l’entreprise ressemble trop à une démonstration de force pour questionner avec la profondeur annoncée ce que la vogue actuelle des sports de combat veut dire de ceux qui s’y adonnent. Si une forme d’érotisme s’invite régulièrement entre les deux corps qui s’affrontent, c’est là aussi d’une façon trop caricaturale pour instaurer un trouble véritable. D’une manière générale, l’humour qu’utilise Lukas Dana dans la majorité des fragments de son spectacle vide celui-ci de sa profondeur au lieu d’agir comme un révélateur des phénomènes mis ici en jeu, tels que la virilité à l’œuvre dans le sport, le masculinisme, la possibilité d’une déconstruction masculine…. Ces sujets sont aussi trop nombreux pour former un propos ou ne serait-ce qu’une exploration suffisamment précise d’un seul d’entre eux.

Anaïs Heluin