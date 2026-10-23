Créé en 2022, lors du Festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, La vie est une fête est aujourd’hui repris au Théâtre de l’Atelier. Entre bouffonnerie et misère existentielle, le spectacle des Chiens de Navarre explore la folie qui fait tanguer notre quotidien.

Fondée en 2005 par le metteur en scène Jean-Christophe Meurisse, la Compagnie Les Chiens de Navarre a trouvé le succès grâce à son humour trash et son sens de l’irrévérence. C’est aujourd’hui au Théâtre de l’Atelier que les membres du collectif parisien s’installent pour mettre à mal, à leur manière, le règne des convenances. De l’hémicycle de l’Assemblée nationale aux urgences psychiatriques d’un hôpital public délabré, La Vie est une fête tire dans tous les sens. Fidèle à leur drôlerie déjantée, Les Chiens de Navarre jettent ici une lumière crue sur nos faux-semblants et nos contradictions.

Nos faux-semblants et nos contradictions

Une femme en manque d’amour qui cherche la solution à sa déprime chez une chirurgienne esthétique. Un boomer mis à la porte de la société qu’il a fondée par deux jeunes loups de la start-up nation. Une groupie traumatisée par la mort du chanteur Christophe. Des parlementaires qui se lancent dans une bataille d’invectives… La Vie est une fête passe, sans crier gare, de la naïveté cocasse à la mélancolie existentielle, de la pitrerie surréaliste à la gravité politique. Toujours libres et exubérants, Les Chiens de Navare tendent un miroir déformant aux folies de notre temps.

Manuel Piolat Soleymat