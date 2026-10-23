La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°347
octobre 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Gros Plan

« La Vie est une fête » : Jean-Christophe Meurisse met en scène les Chiens de Navarre dans une satire déjantée de notre société

« La Vie est une fête » : Jean-Christophe Meurisse met en scène les Chiens de Navarre dans une satire déjantée de notre société - Critique sortie Théâtre Paris Théâtre de l’Atelier
©La Vie est une fête des Chiens de Navarre. © Ph. Lebruman
La Vie est une fête des Chiens de Navarre. © Ph. Lebruman

Théâtre de l’Atelier / spectacle des Chiens de Navarre / mise en scène Jean-Christophe Meurisse

Publié le 23 octobre 2026 - N° 348

Créé en 2022, lors du Festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, La vie est une fête est aujourd’hui repris au Théâtre de l’Atelier. Entre bouffonnerie et misère existentielle, le spectacle des Chiens de Navarre explore la folie qui fait tanguer notre quotidien.

Fondée en 2005 par le metteur en scène Jean-Christophe Meurisse, la Compagnie Les Chiens de Navarre a trouvé le succès grâce à son humour trash et son sens de l’irrévérence. C’est aujourd’hui au Théâtre de l’Atelier que les membres du collectif parisien s’installent pour mettre à mal, à leur manière, le règne des convenances. De l’hémicycle de l’Assemblée nationale aux urgences psychiatriques d’un hôpital public délabré, La Vie est une fête tire dans tous les sens. Fidèle à leur drôlerie déjantée, Les Chiens de Navarre jettent ici une lumière crue sur nos faux-semblants et nos contradictions.

 

Nos faux-semblants et nos contradictions

 

Une femme en manque d’amour qui cherche la solution à sa déprime chez une chirurgienne esthétique. Un boomer mis à la porte de la société qu’il a fondée par deux jeunes loups de la start-up nation. Une groupie traumatisée par la mort du chanteur Christophe. Des parlementaires qui se lancent dans une bataille d’invectives… La Vie est une fête passe, sans crier gare, de la naïveté cocasse à la mélancolie existentielle, de la pitrerie surréaliste à la gravité politique. Toujours libres et exubérants, Les Chiens de Navare tendent un miroir déformant aux folies de notre temps.

 

Manuel Piolat Soleymat

 

A propos de l'événement

La Vie est une fête
du vendredi 27 novembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027
Théâtre de l’Atelier
1 place Charles-Dullin, 75018 Paris

Du lundi au samedi à 20h, le dimanche à 16h. Durée : 1h45. Tél. : 01 46 06 49 24. theatre-atelier.com

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
91000abonnés
0abonnés
56000abonnés
5367abonnés
article suivant

« 4.48 Psychose » : Sandrine Bonnaire livre une incarnation poignante du ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire