« Matière(s) première(s) » d’ Anne Nguyen

Figure féminine du hip-hop en France, plébiscitée pour ses pièces réflexives autour de l’art chorégraphique, Anne Nguyen présente Matière(s) Première(s), un ballet pour six danseurs et danseuses afros.

Après Hip-hop Nakupenda en 2021 qui liait sur scène l’histoire du hip-hop à celle du Congo, Anne Nguyen plonge dans l’univers des musiques urbaines africaines. Elle a voulu ouvrir une fenêtre vers la richesse des styles de danses pratiquées par la jeunesse africaine et leurs musiques hip hop et électro. La chorégraphe dévoile sur scène sa réalité du continent où « où sexe, danse, musique, violence, profit et politique sont intimement liés », avec des danseurs performant « les mécanismes de la colonisation et de la domination culturelle occidentale ». Avec cette pièce, Anne Nguyen cherche à mettre en lumière la culture de la danse afro et à questionner l’imaginaire qui l’accompagne, en composant avec des artistes issus de ce mouvement. Familière des spectacles à texte, la chorégraphe s’exprime ici avec les corps et la musique, qui en disent bien assez seuls.

Louise Chevillard