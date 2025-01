Film de Nanni Moretti sorti en 1989, Palombella Rossa est aujourd’hui transposé au théâtre par le metteur en scène Mathieu Bauer. Un spectacle musical en demi-teinte dans lequel les amateurs du grand réalisateur italien retrouveront les principaux motifs de cette comédie introspective facétieuse.

Alter ego fictionnel de Nanni Moretti, le personnage de Michele Apicella est au centre des quatre premiers longs métrages du cinéaste, ainsi que du sixième, Palombella Rossa, film loufoque et introspectif qui nourrit l’imaginaire de Mathieu Bauer depuis des années. C’est cette œuvre singulière que l’ancien directeur du Centre dramatique national de Montreuil porte cette saison à la scène (le spectacle a été créé le 4 octobre 2024 au Manège, Maubeuge) dans une proposition entre théâtre et musique qu’il interprète aux côtés du guitariste-compositeur Sylvain Cartigny, ainsi que des comédiens et comédiennes Nicolas Bouchaud, Matthias Girbig, Gulliver Hecq, Clémence Jeanguillaume, Jeanne Lepers. Le film de Nanni Moretti, construit comme un kaléidoscope, démarre sur les chapeaux de roues. Suite à un accident de voiture, Michele Apicella, un député communiste, devient soudainement amnésique. Embarqué par une équipe de sportifs dont il ne se rappelle pas faire partie, il recouvre la mémoire par bribes désordonnés au cours d’un match de water-polo insolite pour lequel il se jette à l’eau.

Nicolas Bouchaud dans le rôle de Michele Apicella

Si l’œuvre cinématographique du réalisateur italien s’autorise toutes sortes de soubresauts et de facéties, l’adaptation conçue par Mathieu Bauer se révèle assez sage. Elle survole la trame de Palombella Rossa en redessinant ses scènes essentielles, en reprenant certaines réflexions sur la fin de l’utopie communiste, sur un quotidien à réinventer pour contrecarrer l’idéologie triomphante du capitalisme. Devant nous, l’homme en crise qu’incarne Nicolas Bouchaud évolue, entre temps présent et flash-backs, dans une atmosphère moins drôle, moins stimulante que celle du film. Les musiques interprétées en direct accompagnent joliment les fragments de scénario transposés sur le plateau, créant une suite de fondus-enchaînés faites de hauts et de bas. Les spectatrices et spectateurs qui n’auront pas pris soin, avant de se rendre au théâtre, de regarder sur écran l’œuvre de Nanni Moretti risquent de voir la représentation leur échapper. Puzzle à reconstituer plutôt qu’éclatante réinvention, ce Palombella Rossa ne tient pas toutes ses promesses.

Manuel Piolat Soleymat