Récit autobiographique implacable et témoignage accablant des exactions commises par l’armée française lors des « événements » algériens, le texte signé par le journaliste et militant communiste Henri Alleg est pris à bras le corps, en solo, par le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey. Le spectacle, de très grande qualité, est d’une remarquable intensité dramatique.

« Ce texte, longtemps censuré par l’État Français, qui dénonce l’utilisation de la torture par l’armée française durant la bataille d’Alger, a été pour moi une rencontre saisissante » explique le metteur en scène Laurent Meininger, qui avoue avoir été « totalement happé par ce récit autobiographique, celui d’un homme qui reste fidèle à ses convictions quel qu’en soit le prix pour lui-même. Que signifie résister ? Comment réagir face à la peur ? Face à la douleur physique ? Jusqu’où est-on capable d’aller pour défendre un idéal ? ». Autant d’interrogations auxquelles la mise en scène pudique et précise, tout en nuances et sensibilité, sert d’écrin. Autant de qualités dramatiques qui répondent admirablement aux exigences de ce récit, compte-rendu clinique, sans pathos, où, par le menu, Henri Alleg dresse le procès-verbal des horreurs que lui ont fait subir les parachutistes français dans les chambres de torture de la villa Sesini à Alger : les coups, les blessures, la gégène.

Une interprétation magistrale

On touche aux limites de l’audible, du supportable. Il revient à Stanislas Nordey, dans un solo incandescent, de nous conduire sur ce chemin de crête émotionnel vertigineux en donnant à entendre, par-delà l’épouvante que suscite le récit, le courage hors du commun, la force de caractère, la dignité de l’auteur. La prestation est de l’ordre de la performance. Entièrement investi, avec une économie de gestes qui rend significatif à l’extrême le moindre d’entre eux, l’acteur livre une incarnation charnelle magistrale. De temps à autre, une voix off prend le relai, ménageant des ruptures de rythme qui relancent le propos. Quelques évocations musicales ponctuent sporadiquement le récit. Tout contribue à servir et à amplifier l’intensité dramatique.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens