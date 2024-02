31e Rencontres internationales de la guitare

Comme tous les ans, Antony célèbre les cordes subtiles de la guitare. Revue d’effectifs de ces trente-et-unièmes rencontres internationales.

S’il est un instrument qui a voyagé à travers la planète, c’est bien la guitare. Qu’elle soit classique ou électrique, psychédélique ou folklorique, la six-cordes s’est démultipliée au gré des répertoires, du blues rural aux accents toniques du flamenco, du swing jazz aux accords du rock. C’est dans ce cadre, ouvert à tous les styles, que s’inscrivent ces Rencontres internationales de la guitare. Après un concert d’ouverture par les élèves guitaristes de différents conservatoires, deux maestros de la guitare espagnole, Yerai Cortès et Eduardo Trassierra, sont associés le 21 à Rocío Molina, nouvelle étoile de la danse flamenca, pour interpréter Al fondo riela, une pièce extraite d’une trilogie dédiée à la guitare. À la clef les doigts des uns résonneront en lien avec les mouvements du corps de l’autre, en un rituel qui s’annonce magnifique. Le lendemain, se déroulera la finale du concours international de guitare, qui réunit des musiciens du monde entier, dont les premiers prix sont deux guitares offertes par des luthiers.

Cordes exotiques, cordes classiques

Le 23, rendez-vous de l’autre côté de l’Atlantique, avec le harpiste, mandoliniste et guitariste Cristóbal Soto, dont la musique s’inscrit dans le sillon du cuatro et du bandola, deux instruments à quatre cordes typiques du Venezuela. Puis le groupe Estribillao’s, piloté par Héctor Medina, jeune virtuose du cuatro, donnera une version modernisée de la tradition, avec maracas, mandoline et guitare électrique. Le récital de clôture sera dédié au répertoire classique : Sotiris Athanasiou, lauréat du Concours international de guitare d’Antony en 2023, ouvrira le bal, suivi d’un solo du guitariste Thibaut Garcia, Révélation Instrumentale aux Victoires de la Musique classique 2019, puis du Quatuor Éclisses, dont les arrangements détonants mettent en perspectives inédites les pièces du répertoire.

Jacques Denis