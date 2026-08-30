Chanteuse de grand talent, la Française Marion Rampal s’est plongée dans les dernières créations de l’icône américaine Abbey Lincoln avec fougue et passion.

Couronnée cette année d’une Victoire du jazz, Marion Rampal a rendu hommage à Abbey Lincoln, chanteuse, poétesse, activiste et compagne de Max Roach, qui s’est révélée une compositrice étonnante. L’œuvre éminemment personnelle d’Abbey Lincoln a été pourtant peu reprise. Marion Rampal a réussi le tour de force de percevoir intimement la profondeur de cet héritage. Dans son dernier disque, elle y a amené également ses amours musicales pour Bob Dylan et Oscar Brown Jr, en compagnie d’Archie Shepp ou de Bill Frisell. Enlevées et joyeuses, ses interprétations sont autant d’expériences libres qui font revivre la mémoire et l’esprit d’Abbey. Imperméable aux modes, Marion Rampal poursuit un engagement poétique entre mémoire et invention, chanson et improvisation ouverte. Beauté et sensualité ne devraient pas être absentes de ce concert d’exception.

Philippe Deneuve