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N°345
septembre 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Marion Rampal rend hommage à Abbey Lincoln avec « Song for Abbey ».

Marion Rampal rend hommage à Abbey Lincoln avec « Song for Abbey ». - Critique sortie Jazz / Musiques Saint Quentin Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
©Marion Rampal @ Sylvain Gripoix
Marion Rampal @ Sylvain Gripoix

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Publié le 30 août 2026 - N° 346

Chanteuse de grand talent, la Française Marion Rampal s’est plongée dans les dernières créations de l’icône américaine Abbey Lincoln avec fougue et passion. 

Couronnée cette année d’une Victoire du jazz, Marion Rampal a rendu hommage à Abbey Lincoln, chanteuse, poétesse, activiste et compagne de Max Roach, qui s’est révélée une compositrice étonnante. L’œuvre éminemment personnelle d’Abbey Lincoln a été pourtant peu reprise. Marion Rampal a réussi le tour de force de percevoir intimement la profondeur de cet héritage. Dans son dernier disque, elle y a amené également ses amours musicales pour Bob Dylan et Oscar Brown Jr, en compagnie d’Archie Shepp ou de Bill Frisell.  Enlevées et joyeuses, ses interprétations sont autant d’expériences libres qui font revivre la mémoire et l’esprit d’Abbey. Imperméable aux modes, Marion Rampal poursuit un engagement poétique entre mémoire et invention, chanson et improvisation ouverte. Beauté et sensualité ne devraient pas être absentes de ce concert d’exception.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Song for Abbey
du samedi 26 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
place Georges Pompidou, 78000 Saint-Quentin-en-Yvelines

à 16h. Tél : 01 30 96 99 00. www.theatresqy.org

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