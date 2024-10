Marion Motin nous parle de notre monde où chacun se regarde le nombril en oubliant ce qui l’entoure.

« Ma nouvelle création s’appelle Narcisse. Elle aborde cette manie contemporaine qui consiste à se centrer sur sa propre image. À se regarder tout le temps. À se regarder trop. Ce qui induit de nombreuses dérives : à commencer par une uniformisation des physiques et des attitudes, mais aussi, dans le domaine artistique et créatif, dans la danse ou la haute-couture, une uniformisation des modèles. Ce besoin de parler à la masse oblige à s’éloigner de sa personnalité, à se cloner, comme autant d’images photoshopées. C’est pourquoi je questionne également, dans cette pièce, le vieillissement de la femme, encore fort mal accepté. Je pointe aussi une forme d’auto-érotisme dans la contemplation de soi.

Miroir, mon beau miroir…

La rêverie et l’imagination disparaissent. Comme nous nourrissons l’image plutôt que le fond, nous nous noyons. Comme si notre âme, prisonnière d’une quatrième dimension, derrière le miroir, nous appelait et que nous regardions ailleurs ! Sur le plateau, un tapis de sol réfléchissant créera une immersion avec le public. J’ai, avec moi, quatre interprètes aux physicalités très différentes. Je voudrais faire passer cette auto-sensualité, mais aussi une reconnexion avec nos sensations et nos désirs dans la danse. Je souhaite affirmer un côté hyper pop, glossy, avec des paillettes et le mal-être qui vont avec. »

Propos recueillis par Agnès Izrine