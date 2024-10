François Chaignaud de la folie à l’absence…

C’est un véritable temps fort consacré à François Chaignaud que nous propose le festival d’Automne à Paris en ce mois de novembre. L’occasion de découvrir cet immense artiste.

t u m u l u s créé en 2022 par François Chaignaud et le directeur des Cris de Paris, Geoffroy Jourdain, réunissait sur scène treize corps dansants et chantants sur un répertoire musical composé de chants polyphoniques de la Renaissance et de chœurs contemporains. Procession infinie mêlée à la puissance de chants polyphoniques, t u m u l u s était souffle, mouvement perpétuel, véritable célébration aux absents. C’est pourquoi, sans doute, sa prolongation s’intitule… In Absentia. Avec les mêmes artistes, il s’agit de pousser encore plus loin ces motifs de l’intrication de la voix et du corps dans un nouveau dispositif qui intègre les spectateurs. C’est une polyphonie de voix et de souffles, qui transporte littéralement les participants au cœur de cette fabrique du chant comme de la danse, ce soufflet vital qu’est notre diaphragme, cette intime vibration de nos cordes vocales. C’est une véritable expérience qui devrait faire frissonner notre être. Car ces formes musicales anciennes supposent une manière d’être ensemble plus horizontale, et précèdent l’harmonie qui « cadre » l’écriture… Une belle façon de retrouver nos questionnements démocratiques du XXIe siècle !

Vent de folie

De souffle, il est aussi question dans Petites joueuses, mais il s’agit cette fois du vent de la folie matérialisé dans toutes ses formes les plus inattendues, de la cornemuse à la cloche que l’air agite. Résultat d’un partenariat entre le Festival d’Automne et le musée du Louvre, François Chaignaud a souhaité s’investir dans le Louvre médiéval, ce musée invisible et récent – puisque ses fondements n’ont été exhumés qu’en construisant la Pyramide. Cette zone de fortifications qui protégeaient Paris est vide d’œuvres. L’occasion d’en faire une entrée en matière à l’exposition Les Figures du fou, de passer par des corps vivants avant d’aller voir les Bosch et les Brueghel… Petites joueuses s’appuie sur une réflexion sur ces êtres dont on ne savait s’ils étaient ou jouaient à être fous, où la folie était prétexte à déjouer les codes et à se libérer du joug de la société, s’engageant vers l’insensé, le cocasse ou le grotesque. Et puis, comme les Petites joueuses ne sont pas petits joueurs, si nous ne sommes pas fous soyons folles ! Présenté dans le cadre de Chaillot Expérience#3, In Absentia est aussi l’occasion de découvrir deux « Cabarets surprises » spécialement conçus par François Chaignaud composés de dragshow, de beatbox, de voyages dans le temps, avec Patachtouille, Flor Paichard, Monsieur K, Nosfell, PowerBeauTom ou Aymeric Hainaux.

Agnès Izrine