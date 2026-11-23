Le contrebassiste propose une soirée en deux temps : un duo avec le danseur Germain Zambi, puis un autre avec Katharina Ernst à la batterie dans une création visuelle originale.

Commande du Festival d’Automne, Gorde a été créé en octobre dernier aux Bouffes du Nord, en regard du portrait de la compositrice canadienne Cassandra Miller. Un rapprochement très juste : comme elle, Florentin Ginot s’appuie sur les musiques du passé (compositions savantes ou airs populaires) qu’il emmène vers un ailleurs très contemporain, à force de distorsions du son et du temps. La création visuelle de Theresa Baumgartner redouble l’effet hypnotique de Gorde. Dans Intimacy, les solos imbriqués de Florentin Ginot et du danseur krump Germain Zambi revisitent aussi les musiques de danse baroques pour créer un espace-temps nouveau.

Jean-Guillaume Lebrun