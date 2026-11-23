L’Orchestre de chambre de Paris présente trois programmes symphoniques, avec trois chefs appartenant à trois générations : Mozart avec le légendaire Ton Koopman, Mendelssohn et Cherubini sous la direction du trentenaire Michele Spotti, et Thomas Hengelbrock, le directeur musical de l’orchestre, dans une symphonie mozartienne et des pages chorales et vocales de Haendel.

Ultime page de Mozart, le Requiem fait écho à la Symphonie n°40, écrite trois ans plus tôt, en particulier avec l’urgence du finale, annonçant les accents du Dies irae et les soupirs du Lacrymosa. Le goût pour le tragique s’affirme dès les premières lueurs du romantisme, dans une haletante Ouverture de Médée où Cherubini condense toute la fièvre du mythe antique. Avec son Concerto pour violon n°2, chef-d’œuvre du genre, Mendelssohn réunit une virtuosité aérienne et une sève mélodique nourrie de sentiment, que l’on retrouve dans les évocations pittoresques de la Symphonie n°3, inspirée par son voyage en Écosse. Les magistrales pages chorales des Coronation Antems de Haendel furent composées pour le roi Georges II, comme les célèbres Music for the Royal Fireworks. Débutant à l’opéra en Italie avec Il Tronfo del Tempo e del Disinganno, le maître saxon atteint trente ans plus tard, avec Alcina, le sommet de son art. Une création pour hautbois et trio à cordes de Farnaz Modarresifar illustre le versant contemporain, salle Cortot, des musiciens de l’Orchestre de chambre de Paris.

Gilles Charlassier