Dans Monsieur Jean ou l’homme poubelle, l’absurde existentiel de l’auteur roumain Mateï Visniec est traversé en mode clownesque par Hassan Tess.

À la scène, ils s’appellent Monsieur Jean et Madame Jeanne, duo clownesque qui a créé cet Homme poubelle il y a plus de 15 ans déjà. Un spectacle qui a baladé dans toute la France son drôle d’absurde, entre Gogol, Beckett et Kafka, ou bien sûr Ionesco, autre grand auteur roumain exilé en France, comme Visniec à partir de 1987. Huit textes issus de son Théâtre décomposé (1996, Éditions L’Harmattan) nourrissent ce spectacle. Un homme s’enferme dans un cercle, un autre dépanne des machines à enterrer les cadavres, un troisième n’arrive plus à dire le mot « ficelle »… Autant de situations qu’en mode chaplinien, Hassan Tess fait singulièrement pencher vers le comique, promenant son Monsieur Jean « face au vide de l’existence, pris au piège d’une matrice infernale, absurde et grotesque ».

Eric Demey