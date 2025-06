Célébré au Grand Palais jusqu’à la fin du mois de septembre à l’occasion d’une exposition, l’art brut inspire à Bruno Pradet De loin si près.

À l’origine de De loin si près il y a des œuvres d’art brut découvertes pendant la période de confinement de 2020 : des images étonnantes, fortes et belles et un recueil de textes collectés par Anouk Grinberg, souvent bouleversants. Il y a aussi le parcours de leurs auteurs, la plupart du temps soumis à une forme d’enfermement mental et pourtant capables de proposer des travaux d’une grande liberté et imagination.

Un ballet brut

Sur la scène, huit silhouettes apparaissent le visage couvert de bandelettes multicolores. Les claquements de leurs mains d’abord chaotiques affirment peu à peu une cadence. Démarre alors un curieux bal dans lequel quatre hommes et quatre femmes, confinés dans un espace blanc, développent des danses chorales qui empruntent au krump comme au hip-hop et au contemporain, sur une bande son où beat box, voix lyrique et vielle à roue font dialoguer chant baroque, musique occitane et actuelle. Lorsque le désarroi de l’un ou la révolte de l’autre gronde dans un moment de solitude, « le groupe n’est jamais bien loin, pour dissoudre les inquiétudes et balayer de quelques sourires ces échappées rebelles et reprendre le fil d’un mouvement commun », qui ira jusqu’à la création d’une œuvre collective à la beauté déconcertante.

Delphine Baffour