Après le succès de Swan Lake, Olga Dukhovna crée un nouveau solo pour Uzee Rock, star du breakdance ukrainien.

Figure incontournable de la scène de breakdance ukrainienne, Uzee Rock a été vainqueur et juge de multiples battles internationaux. Il s’est produit dans les théâtres aussi bien que les émissions de télévision et les clips musicaux. Réputé pour son talent d’improvisation et sa maîtrise de plusieurs styles, le « uzeespin », une rotation impressionnante sur un seul coude, est un de ses mouvements signature.

Une hybridation entre breakdance et folklore ukrainien

Elle-même Ukrainienne bien qu’installée en France, Olga Dukhovna lui écrit sur mesure le solo Crawl, qui en anglais signifie « ramper » ou « accroupi », clin d’œil aux mouvements proches du sol caractéristiques du breakdance mais aussi de la danse traditionnelle de leur pays. Poursuivant son travail autour du recyclage chorégraphique, une démarche qui explore les danses anciennes en les transformant, elle hybride ces deux langages en veillant à ce que chacun d’entre eux soit contaminé par l’autre mais reste indentifiable.

Delphine Baffour