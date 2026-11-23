Inspiré par Le Chant des pistes de Bruce Chatwin, qui décrit les itinéraires chantés des Aborigènes, Marc Mauillon présente, avec son seul-en-scène vocal Songline, sa cosmogonie musicale personnelle, jetant un pont entre répertoires médiéval et contemporain.

Créé en 2014 au Petit Festival de musiques en Trégor, avant d’être donné sous forme scénique deux ans plus tard à la Péniche Opéra, le solo vocal a cappella Songline tire son titre d’un récit de voyage de Bruce Chatwin, dans lequel l’écrivain britannique décrit les itinéraires chantés qui reconstituent la création du monde, grâce auxquels les Aborigènes se repèrent dans le désert australien. Inspiré par cette immersion anthropologique, Marc Mauillon a eu envie de recréer son itinéraire chanté personnel avec des pièces qui ont jalonné sa vie de chanteur. À l’image d’un interprète polyvalent qui enjambe les clivages entre les répertoires, cet autoportrait intime fait rayonner un art ciselé du mot et de la mélodie, entre monodies médiévales et pages des XXème et XXIème siècles, de Machaut, auquel était consacré son premier disque, à Georges Aperghis, dont la Récitation n°12 lui a permis de décrocher un prix de chant, en passant par les troubadours Bernard de Ventadour et Lescurel, précurseurs de l’Ars Nova du XIVème siècle, et les contemporains Meredith Monk ou Philippe Leroux.