Manecas Costa, artiste phare de Guinée Bissau

Un concert inédit pour découvrir Manecas Costa, un des artistes phares de Guinée Bissau.

De Guinée-Bissau, petit pays d’Afrique de l’Ouest mais riche terroir de musiques, on connait bien le terrible Super Mama Djombo, qui connut son heure de gloire aux premières heures de l’indépendance du pays. Manecas Costa a d’ailleurs eu l’occasion de jouer avec lui. Né à Cacheu en 1967, ce dernier est désormais un autre étendard de la culture locale. Chanteur, guitariste et compositeur grandi dans le sillage du tutélaire José Carlos Schwarz, il explore les trésors du gumbe (Paradiso Di Gumbe fit date, en 2003), une spécialité locale, avec son curieux tambour d’eau polyrythmique et ses vertigineuses lignes de guitare. Le tout pour porter des paroles en créole qui s’encrent dans la réalité sociale du pays, traitant notamment de la condition de la femme comme des discriminations en tout genre.

Jacques Denis