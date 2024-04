Le saxophoniste Shabaka Hutchings est de retour

C’est avec un nouvel ovni fraîchement sorti que Shabaka Hutchings revient à Paris, l’une des villes où il prit son envol voici une dizaine d’années. À l’époque, il était célébré comme le saxophoniste en devenir, tête de pont du jazz en version anglaise. Depuis, il a entamé une mue, dont témoignait déjà en 2022 Afrikan Culture, un disque en quasi solo où il soufflait dans la flûte shakuhachi. Perceive its Beauty, Acknowledge its Grace s’inscrit dans le même sillon, mais cette fois avec pléthore d’invités conviés à ce festin mélodique. « Cet album marque pour moi la fin d’un cycle – celui du saxophone et des groupes dans lesquels je jouais cet instrument – et le début d’un autre, entamé avec l’arrivée des flûtes dans ma vie. J’utilise de nombreuses flûtes sur cet album et j’y explore différents terrains sonores. » Forcément, on est tout ouïe.